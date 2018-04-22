Непобежденный российский боксер нокаутировал американца

Российский боксер-тяжеловес Сергей Кузьмин победил американца Джеремию Карпенси. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Рейтинговый восьмираундовый бой состоялся в Нью-Йорке и завершился победой Кузьмина нокаутом в шестом раунде. Для Кузьмина эта победа стала 12-й (9 — нокаутом) в 12 боях на профессиональном ринге. 28-летний Карпенси проиграл во второй раз, кроме того в его послужном списке 15 побед и одна ничья.

30-летний россиянин занимает 23-е место в рейтинге WBC. Кузьмин рассчитывает стать претендентом на титул чемпиона мира через два-три боя.

В предыдущем поединке Кузьмина с американцем Амиром Мансуром на кону стоял титул интернационального чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Бой прошел в Москве 27 ноября 2017 года и завершился технической ничьей в третьем раунде. Боксеры столкнулись головами, и рефери остановил поединок. Позднее Мансур провалил допинг-тест, и результат изменили на «несостоявшийся бой».

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