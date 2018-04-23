Микроавтобус протаранил толпу в Торонто

При наезде микроавтобуса на толпу пешеходов в канадском Торонто пострадали, по предварительным данным, до 10 человек. Об этом сообщается в Twitter полиции города.

Столкновение произошло на оживленном перекрестке. Водитель микроавтобуса скрылся с места происшествия, однако полиции удалось его задержать. Причины случившегося пока неизвестны.

На месте инцидента находятся машины скорой помощи, пожарные и полицейские автомобили. Метро в районе происшествия приостановило движение поездов.

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