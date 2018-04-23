Россиянам предложили пахнуть кожей и шалфеем

Парфюмерное подразделение модного дома Tom Ford представило в России новый аромат-унисекс Fabulous («Потрясающий»). Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании в понедельник, 23 апреля.

«Fabulous — пожалуй, самое недвусмысленное название для такого аромата. Зачем все усложнять? — прокомментировал выбор названия модельер Том Форд. — Я предпочитаю выражать свои мысли прямо и ценю простоту».

Мировая премьера аромата, базирующегося на нотах кожи, ириса, горького миндаля, бобов тонка, амбры, мускатного шалфея, корня фиалки, ванили и синтетической молекулы Cashmeran, прошла во время показа коллекции Tom Ford на Неделе моды в Нью-Йорке в сентябре 2017 года.

Фото: Tom Ford

Аромат заключен во флакон матового черного стекла с белой матовой пластиной, на которой выгравировано название.

Бренд Tom Ford основан американским дизайнером и модельером Томом Фордом. Широкую известность он получил, работая на посту креативного директора в модных домах Gucci и Yves Saint Laurent. Парфюмерное подразделение бренда входит в корпорацию Estee Lauder.

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