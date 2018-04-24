Раскрыты подробности о личности совершившего наезд в Торонто

Наезд на пешеходов в канадском городе Торонто совершил 25-летний Алек Минассян, сообщает BBC News. До этого он не находился в поле зрения полиции.

По словам полицейских, проводивших допрос подозреваемого, он совершил наезд умышленно, однако его мотив по-прежнему неизвестен, нет доказательств того, что это был теракт. Отмечается также, что Минассян не был связан с экстремистскими группировками.

Гражданство молодого человека не уточняется.

Также стало известно, что в детстве Минассян посещал спецшколу на севере Торонто. Одноклассники вспоминают, что он был очень замкнутым, однако казался «абсолютно безвредным» и не был жестоким.

В результате наезда микроавтобуса на толпу 23 апреля погибли 10 человек, еще 16 пострадали. Случившееся зафиксировали камеры видеонаблюдения. Столкновение произошло на оживленном перекрестке. Водитель микроавтобуса скрылся с места происшествия, однако полиции удалось его задержать.

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