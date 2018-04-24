Мир
 
Последние новости
В России рассказали о ненужности России в космосе
Порошенко разрешил украинцам посещать храмы Московского патриархата
Названо условие отставки сделавшего «Спартак» чемпионом Карреры
Превысившая скорость утка заинтересовала полицию
Роскомнадзор придумал основания для борьбы с обходом блокировок
Google обнаружила опасную уязвимость в Windows 10
Индиец вогнал пятисантиметровый ключ в череп и остался жив
Россия нашла в докладе США русофобские стереотипы
Микроавтобус протаранил толпу в Торонто
Новости партнеров

Названо число погибших при наезде микроавтобуса на толпу в Торонто

Перейти в «Мою Ленту»

Девять человек погибло и 16 пострадало при наезде микроавтобуса на толпу в канадском Торонто. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам заместителя начальника полиции Торонто Питера Юна, предстоит длительное расследование. Он отметил, что есть несколько свидетелей происшествия. Случившееся также зафиксировано на камеры видеонаблюдения.

Министр общественной безопасности страны Ральф Гудейл заявил, что пока рано комментировать причины случившегося и связывать это с терроризмом.

Совершивший наезд на пешеходов водитель микроавтобуса арестован, его допрашивает полиция. При задержании он угрожал полицейскому пистолетом.

В посольстве России в Канаде рассказали, что данных о погибших или пострадавших в происшествии россиянах пока нет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Микроавтобус протаранил толпу в Торонто
Nine People Killed, 16 Injured After Van Incident in Toronto
Другие материалы рубрики
Мир00:0223 апреля

Игры патриотов

Самый кровавый теракт XX века в США. Мусульмане не виноваты
17:0223 апреля

Германия потратит миллиарды евро на перевооружение

17:0223 апреля

Глава ОЗХО рассказал российским пранкерам о происхождении яда для Скрипалей

18:3323 апреля

Страны G7 решили изучить поведение России

Мир00:0318 апреля

Весь в папочку

Асад предал Россию и жестоко убил тысячи сирийцев. Сынок пока учится
15:0723 апреля

Саудовцы разбомбили свадьбу и убили невесту

16:4523 апреля

Американка уронила пистолет и убила двухлетнюю дочь

12:2123 апреля

Франция попросит США смягчить антироссийские санкции

Мир00:0520 апреля

Художник из вас так себе

Что вы знаете о Гитлере: тест «Ленты.ру»
13:4123 апреля

«Большая семерка» определила курс в отношении России

06:2823 апреля

Американка-«колумбайнер» проведет жизнь в тюрьме

13:2823 апреля

Осужден организатор крупнейшего теракта в истории Франции

Россия
«Девственность — это сокровище, зачем его терять?»
Почему россияне отказываются от секса до брака
«Это война против собственного народа»
Россия решила ответить на санкции. Тысячи россиян лишатся лекарств и умрут
«Многие пожалели о своем решении»
Русские уезжали в Америку и пытались стать элитой. Получилось не у всех
Многодетные семьи недосчитались льгот
Губернатор призвал запретить могильные оградки ради хороших дорог
Песков ответил на вопрос о поставках С-300 в Сирию
Россияне назвали цену счастья
Все материалы
Мир
Игры патриотов
Самый кровавый теракт XX века в США. Мусульмане не виноваты
Германия потратит миллиарды евро на перевооружение
Страны G7 решили изучить поведение России
Саудовцы разбомбили свадьбу и убили невесту
Американка уронила пистолет и убила двухлетнюю дочь
Франция попросит США смягчить антироссийские санкции
Нищий рай
Куба тянется к Америке и забыта Россией. Кастро — всё
Все материалы
Бывший СССР
Не договорились
В Армении назревает революция. Полиция идет в наступление
На Украине задержали доверенное лицо Путина
Правительство Армении отправлено в отставку
Список врагов Украины пополнился 13-летним «боевиком»
Президентский отжим
Порошенко припомнили старые грехи. Теперь у него серьезные проблемы
«Разводят тут армянский Афганистан»
В Ереване продолжаются протесты. Майдан не за горами?
В Раде увидели новое главное требование Запада к Украине
Все материалы
Экономика
Джефф БезосВсе продам
Самого богатого человека мира давят Трамп и Роскомнадзор. Миллиарды не помогут
Раскрыт план Путина для «решительного прорыва» в улучшении жизни россиян
Подсчитано количество украинских мигрантов в России
В погоне за Telegram Роскомнадзор обрушил продажи электронных ОСАГО
Санкции США против России ударили по Латвии
Производство автомобилей на Украине рухнуло в 50 раз
США предложили Дерипаске покинуть «Русал»
Все материалы
Силовые структуры
Зарубились
Новокузнецкие бандиты топорами расчищали путь к власти и не щадили никого
«Он знал, что в пакете, не дурак»
Российский полковник брал деньги у воров и поплатился
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Криминал Москвы ополчился на главного претендента на «воровской трон» России
Якутский мститель попытался отравить полицейского ртутью
Умер потерявший титул единственный адыгейский вор в законе
Вора в законе лишили титула за кражу детей и арестовали в Москве
Все материалы
Наука и техника
Русский могильщик
Российские спутники-убийцы готовы начать войну в космосе
Опять мимо
Система нагревания табака опасна для человека
Папа, не надо!
Бородатый мужик увел ребенка в лес и заставил убивать: God of War
Признанный убогим «Адмирал Кузнецов» отправлен на ремонт
США захотели исключить Россию из проекта лунной станции из-за отсталости
«Роскосмос» уговорил Анголу на еще один спутник взамен потерянного
Индия лишила Россию Су-57
Все материалы
Спорт
Его проблемы
36-летний Аршавин зажигает в Казахстане. В России всем наплевать
«Ахмат» забил три мяча «Спартаку» в Москве
Кафельников обнаружил в «Спартаке» 11 дегенератов
После Лондонского марафона умер 29-летний бегун
Брок ЛеснарДержат удар
Звезды рестлинга лезут в октагон. Там бьют по-настоящему
Соня Федорова«Лучше уехать в Европу, чем строить что-то в России»
Российская сноубордистка — о переезде в США, первой зарплате и алкоголе
Международный суд признал обвинения Родченкова голословными
Все материалы
Культура
«Кто знает, как роботы воспримут вопросы секса и морали?»
Создатели «Мира Дикого Запада» о новом сезоне и будущем человечества
«Настоящие чувства — пятичасовая **** под спидами»
Рэп, секс, алкоголь и криминал в песнях «Иванушек International» на ксанаксе
«Мы расслабляемся и теряем комплексы»
Что вытворяют на пляжах раскованные англичане
Успенский обратился в СК из-за грубой переработки «Простоквашино»
Умер музыкант из «Сектора Газа»
Умершего Мини-Мы из «Остина Пауэрса» обвинили в унижении карликов
Бейонсе нелепо свалилась на сцене и побарахталась
Все материалы
Интернет и СМИ
Арестантский канал един
Сидельцы покоряют YouTube и учат молодежь жить по понятиям
Недалекие
Суровые русские, кислые американцы, сексуальные индусы и исламский мир без купюр
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
Путин разрешил блокировать порочащие честь сайты
Бразильского чиновника поймали на несуразном фотошопе и выставили на посмешище
Популярный кот улегся на полку в супермаркете и произвел фурор
Советник Путина по интернету объяснил появление Сталина в кабинете
Все материалы
Ценности
Женская долька
Голые груди кормящих матерей теперь везде. Феминистки побеждают
Ультраортодоксальные евреи-хасиды на празднике ПуримГорячие головы
Радикальных евреев боятся даже на родине. Они слишком модные
Персидские киски
Жены, любовницы и дворцы последнего шаха Ирана
Иисус получил бесплатный пожизненный уход за бородой
Сланцы с носками Канье Уэста возмутили поклонников
Лагерфельд поплатился за поддержку насильников
Ким Кардашьян спасет толстых женщин
Все материалы
Путешествия
Дзебик и морские чудовища
Москвич на надувном катамаране съел акулу и повидал гигантских скатов
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Нестроевые командиры
Чем на самом деле живет Чечня: женщины, алкоголь и автомобили
Школьник украл кредитку родителей и улетел на Бали
Индейцы расправились с туристом за убийство их шаманки
Молодожены получили парковку вместо роскошной виллы
Турист приложился к кокаину на могиле Эскобара
Все материалы
Из жизни
Денежный водопад
Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
«Через 15 секунд вы умрете»
Он мечтал подарить людям смерть и изобрел будку самоубийств
Больше ада и леопарда
Оголенные фрики уходят в отрыв на легендарном фестивале
Индиец вогнал пятисантиметровый ключ в череп и остался жив
Превысившая скорость утка заинтересовала полицию
Крокодил съел школьника на глазах у брата
Медведь заперся в автомобиле и принялся бибикать
Все материалы
Неизвестные «Фольксвагены»
«Народные автомобили», о которых вы не подозревали
Тракторный дрэг-рейсинг
История, правила и участники самого безбашенного соревнования в мире
Тест: существуют ли грузовики Kia, Volvo и Ferrari?
Угадываем производителей легковушек, которые замечены в производстве грузовиков
Шоколад ни в чем не виноват
Тест Geely Atlas: китайца, который хочет позавтракать Kia Sportage и пообедать Nissan X-Trail
Для шоу «Форсажа» построили «злой» пикап Mitsubishi L200
Volvo научит смартфоны влиять на атмосферу и запах в машине
Названы сроки начала продаж вседорожного седана Lada Vesta
Все материалы
Московское бремя
Ад в Подмосковье отменяется. Там будет рай
Реальные бабки
Пенсионеров лишают жилья. Но они не сдаются
Дайте две
Цены на квартиры в России упали. Но можно сэкономить еще больше
Пермский альфонс уговорил женщину продать две квартиры и почку
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
В Крыму запретили строить жилье у моря
В московском метро задумали ввести паспортный контроль
Все материалы