Подготовка Су-57 к параду попала на видео

В подмосковном Жуковском прошли тренировочные полеты пилотов новейших российских истребителей пятого поколения Су-57, которые готовятся впервые принять участие в Параде Победы. Соответствующее видео представил телеканал «Звезда».

В апреле министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Су-57 примет участие в параде 9 мая.

Также в апреле Индия вышла из совместного с Россией проекта FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающего создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения. Также в апреле сообщалось, что Россия завершила модернизацию устаревшего двигателя для Су-57.

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