Британцы прояснили ситуацию с визами для россиян

Ситуация вокруг «дела Скрипалей» не повлияет на процесс получения россиянами британских виз. Об этом заявил посол Великобритании в России Лори Бристоу, передает РИА Новости.

Он отметил, что «это не навредит процессу получения виз для обычных заявителей». «Российские граждане могут подавать документы как обычно — через визовый центр», — пояснил он.

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По словам Бристоу, британские власти надеются, что время, необходимое на обработку заявок, останется практически таким же. Время ожидания виз также не должно увеличиться, пояснил глава дипмиссии.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Они находились несколько недель в коме, но затем пошли на поправку. Британские власти утверждают, что их отравили нервно-паралитическим газом семейства «Новичок», и возлагают на Россию вину за покушение. Москва отрицает все обвинения.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что в атаке на Скрипалей применялся токсин указанного класса, однако не установила его российское происхождение.

Из-за произошедшего Соединенное Королевство и 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.

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