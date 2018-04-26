Биржевую площадь благоустроили в рамках программы «Моя улица»

Сегодня, 26 апреля, после реконструкции вице-мэр Москвы Петр Бирюков открыл обновленную Биржевую площадь. Работы по благоустройству велись в рамках программы «Моя улица», проект был разработан голландским бюро Karres + Brands. Об этом сообщили «Ленте.ру» в КБ «Стрелка» — операторе программы «Моя улица» с 2015 по 2017 годы.

До реконструкции площадь была отведена под парковку некоторых государственных учреждений. Теперь бывшую парковку сделали пешеходной, обустроили фонтан, высадили деревья, установили лавочки. На самой площади сохранили одну полосу движения для ведомственного транспорта.

По словам партнера голландского бюро Karres + Brands Дариуса Резнеке: «нас, в первую очередь, вдохновил потенциал этого места, несмотря на то, что изначально площадь была местом для парковки». «Наше предложение заключалось в том, чтобы разместить в сердце города уникальное уютное пространство, небольшого размера, которое могло бы контрастировать с масштабным окружением, и которое вдобавок ко всему было бы окружено богатой архитектурой. Мы сразу же поняли, что это должно быть одним из самых потрясающих публичных пространств Москвы», — отметил он. «Мы попытались освободить пространство, и в тоже время дать "воздуха" для окружающей архитектуры. В нашем проекте есть фонтан, цель которого была в том, чтобы стать стимулирующим многоцелевым элементом площади. Теперь дело за москвичами, они должны сделать его "своим местом" и использовать по назначению», — подчеркнул Резнек.

Партнер КБ «Стрелка» Александра Сытникова отметила, в свою очередь, что «Биржевая (площадь — прим. «Ленты.ру») — чуть ли не единственная столичная камерная площадь, плотно окруженная со всех сторон архитектурными зданиями, имеющими свою уникальную историю». «Этот прием планировочного решения активно использовали итальянцы при формировании своих уютных пьяцет. Karres + Brands тонко считали пространство, расположив фонтан в единственном углу площади, где в ясную погоду всегда солнечно. Гранитная чаша фонтана спокойной круглой формы, деликатно украшена барельефом со знаком рубля, перекликаясь с названием площади. На бортике фонтана можно будет удобно посидеть, рассматривая блики в воде», — подытожила Сытникова.