Кемеровские чиновники отчитались о благоустройстве детской площадки фотошопом

Администрация Тисульского района Кемеровской области отчиталась о проведенных работах по благоустройству поселка Белогорск, разместив на своем сайте отредактированную фотографию детской площадки, сообщает Znak.com.

Издание отмечает, что чиновники сообщали о новом резиновом покрытии вместо покрывавшего площадку щебня и в подтверждение своих слов показывали фотографии. На деле оказалось, что никакого покрытия нет, и местные жители пришли к выводу, что снимки отфотошоплены.

«На снимках видны пиксели, очевидно, что нарисован снег, при этом нет теней от спортивных тренажеров. Складывается ощущение, что они висят в воздухе», — пишет автор материала.

Такая «обновленная» игровая зона обошлась бюджету в 154 тысячи рублей. Всего же на благоустройство поселка было выделено более двух миллионов рублей. Znak.com уточняет, что к другим облагороженным объектам у жителей также возникли претензии.

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