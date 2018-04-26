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Чернобыль задумали превратить в центр прогрессивных технологий

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Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко полагает, что зона отчуждения, созданная вокруг Чернобыльской АЭС, должна стать центром развития новых технологий. Об этом он написал в Facebook.

«Украина и весь мир никогда не забудут ужасные события 26 апреля 1986 года. Чернобыль навсегда останется незаживающей раной на сердце страны, на сердцах миллионов людей... Сегодня мы должны не только сделать все, чтобы эта трагедия никогда не повторилась. Мы должны вынести урок из тех событий. Современная чернобыльская зона должна стать местом новых прогрессивных технологий, территорией изменений», — написал украинский лидер.

Выступая на мероприятиях, посвященных 32-й годовщине аварии на АЭС, Порошенко заявил, что в декабре 2018 года планируется введение в эксплуатацию нового конфайнмента (изоляционного арочного сооружения) над четвертым блоком станции.

«В этом году завершится один из этапов превращения объекта укрытия в экологически безопасную систему. На декабрь запланировано введение в эксплуатацию нового безопасного конфайнмента, установленного, или, как говорят, надвинутого, еще раньше. Завершаются работы по монтажу оборудования и систем», — цитирует его «Гордон».

Авария на Чернобыльской АЭС — одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. 26 апреля 1986 года в четвертом энергоблоке станции произошел взрыв, в результате которого последовал выброс радиоактивных веществ. В первые три месяца после аварии погибли около 30 человек. Облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России. Вокруг АЭС была создана так называемая зона отчуждения, откуда эвакуировали два города — Припять и Чернобыль, а также 74 села.

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