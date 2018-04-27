Путин не разобрал свой почерк и вспомнил выражение «как курица лапой»

Президент России Владимир Путин пошутил по поводу своего почерка в заметках, которые он делал по ходу заседания Совета законодателей. Об этом сообщает РИА Новости.

На встрече глава государства по традиции делал заметки, чтобы в дальнейшем прокомментировать предложения сенаторов и депутатов. В ответной речи Путину пришлось сделать паузу, чтобы понять свой почерк, пишет агентство.

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«Написал как курица лапой, сам не могу разобрать. Спешу, очень много интересных предложений», — сказал Путин.

Он не впервые иронизирует над собственным почерком. В марте 2017 года, комментируя доклад бизнесмена Владимира Потанина, речь в котором, в частности, шла о росте доходов и производительности труда, он обратился к своим записям и не смог разобрать одно слово.

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