Умер один из братьев Невилл из группы The Neville Brothers

Один из основателей и постоянных участников американской группы The Neville Brothers Чарльз Невилл скончался в штате Массачусетс, США. Об этом сообщает USA Today.

Причина смерти музыканта не раскрывается. Отмечается, что за несколько месяцев до кончины Невиллу диагностировали рак поджелудочной железы. Исполнителю было 79 лет.

Чарльз Невилл выступал в составе The Neville Brothers, играя на саксофоне. Он и четыре его брата — Арт, Аарон, Сирил и Айван — начали исполнять музыку вместе в 1976 году в Новом Орлеане. В 1977-м они решили основать коллектив.

Группа выпустила десять студийных альбомов. Последняя пластинка, Walkin' in the Shadow of Life, вышла в 2004 году. В 2005-м коллектив был включен в Зал славы вокальных групп. The Neville Brothers исполняют музыку в жанрах ритм-н-блюз, соул и фанк. Официально коллектив распался в 2012 году, однако через несколько лет музыканты воссоединились для концерта в Новом Орлеане.