Британия отказалась признавать российское образование

Великобритания заблокировала заключение соглашения с Россией о взаимном признании документов об образовании. Об этом говорится в сообщении российского посольства в Лондоне, опубликованном в пятницу, 27 апреля.

СМИ попросили диппредставительство объяснить сокращение числа учеников-россиян в частных школах королевства почти на 40 процентов за последние два года. В ответ пресс-секретарь миссии отметил, что непринятие соглашения — важный фактор для родителей при выборе места обучения детей.

«На фоне ухудшившихся отношений между двумя странами, развязанной здесь антироссийской кампании британское частное образование теряет свою привлекательность для россиян. Они опасаются, что приехавшие из России дети окажутся в недружелюбной среде, и эти опасения вполне объяснимы», — пояснил он.

Отношения между Лондоном и Москвой резко ухудшились после отравления нервно-паралитическим веществом бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери. Британия обвинила в случившемся Россию, Россия, в свою очередь, отвергают обвинения за недостаточностью доказательств. На фоне инцидента разгорелся международный скандал: Лондон, США и более десятка европейских стран выслали российских дипломатов, Москва приняла ответные меры.

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