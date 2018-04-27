«Одноклассники» обзавелись собственным магазином

«Одноклассники» запустили интернет-магазин товаров из Китая и стали первой в России соцсетью с полноценным маркетплейсом на своей платформе. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, который имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Основной особенностью новой платформы станет интеграция пользовательского контента. Например, блогеры смогут публиковать видеообзоры на товары в обмен на помощь в продвижении, а владельцы групп – создавать витрины с подходящими по тематике товарами и получать доход от продаж.

Прогнозы по выручке, доле рынка и другие плановые показатели работы маркетплейса в соцсети не раскрывают. Кто продает товары на площадке, в «Одноклассниках» тоже не говорят, но утверждают, что это проверенные партнеры соцсети, а все покупки пользователей полностью защищены.

Оплата происходит с помощью банковской карты, привязанной к аккаунту в «Одноклассниках». Если товар не пришел или его качество не понравилось покупателю, соцсеть возвращает деньги. Покупки бесплатно доставляют почтой по всей России.

Маркетплейс доступен в мобильной и десктоп-версии «Одноклассников», а также в приложениях соцсети для Android и iOS. В будущем компания планирует добавить персональные рекомендации на основе предпочтений пользователей.

Ночью 27 апреля в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора появились IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассников», из-за чего часть пользователей на время лишилась доступа к сервисам.

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