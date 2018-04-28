Кадыров нашел в Чечне особую зону с работающим Telegram

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что мессенджер Telegram, который блокируется Роскомнадзором по решению суда, продолжает работать в республике. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«В Чечне, кстати, Telegram работает, у меня только с перебоями бывает. У нас какая-то особая зона)))», — написал Кадыров.

В начале апреля глава Чечни высказался в поддержку мессенджера: похвалил стикеры и подчеркнул, что он не сторонник блокировки. При этом Кадыров отметил необходимость ставить во главу не комфорт, а государственные интересы и законы.

13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать Telegram. Это произошло после того, как Роскомнадзор потребовал немедленной блокировки мессенджера в связи с отказом предоставлять ФСБ ключи шифрования, позволяющие получать доступ к переписке пользователей.

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