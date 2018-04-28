Маршировавших раздетыми по снегу детей растерли спиртом и наградили

Уральских школьниц из юнармейского отряда «Рысь», которым пришлось маршировать по снегу в юбках и балетках, растерли спиртом и угостили витаминами после выступления, сообщила Ura.ru заместитель директора школы по воспитательной работе Надежда Владимирова в субботу, 28 апреля.

«Да, этот момент был неприятный, и, конечно же, мы боялись за их здоровье», — отметила она. Ответственность за выступление в непогоду Владимирова переложила на самих детей.

По результатам смотра отряд получил Гран-при Всероссийского патриотического фестиваля «Сыны и дочери Отечества» и теперь поедет на смотр-парад «Марш победителей» в Москву.

Инцидент произошел 24 апреля в Екатеринбурге на площади перед Домом офицеров. Провести его в помещении не смогли из-за аварийного состояния одного из залов. Участвовавшие в смотре отряды были возмущены, но организаторы ответили им: «Идите отсюда, мы вас не держим». После марша по снегу, по данным издания, несколько школьниц простудились и слегли с температурой.

Ранее представитель организаторов конкурса Ольга Рогулина сообщила, что дети «приняли осознанное решение выступать вот так вот».

«Мы говорили и ребятам, и руководителям выступать в теплой одежде. У нас ведь нет условия "раздеваться на улице" — у нас есть только критерий оценки, что у детей должна быть форма», — отметила Рогулина.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!