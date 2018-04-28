Шнур спел про «Зенит»

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров выложил в своем Instagram отрывок из новой песни, посвященной футбольному клубу «Зенит». Премьера композиции состоится 29 апреля на матче «Зенит» — ЦСКА.

«Так-как я ее сочинил непосредственно для хорового пения, то решил куплет-припев опубликовать чуть раньше, для ознакомления», — отметил музыкант.

Он добавил, что сам не сможет присутствовать на стадионе, так как улетел во Флоренцию.

Матч 28-го тура российской Премьер-Лиги между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА пройдет на стадионе «Санкт-Петербург».

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