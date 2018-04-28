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Прибывший в сборную из США нападающий удивился отсутствию Знарка

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Артем Анисимов

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс» Артем Анисимов прокомментировал итоги игры сборной России против Швеции, а также отметил, что удивлен отставке бывшего наставника команды Олега Знарка. Слова 29-летнего форварда передает «Р-Спорт».

Нападающий отметил, что его удивил тот факт, что Знарок покинул пост главного тренера сборной после триумфа на Олимпиаде. Также спортсмен поделился первыми впечатлениями от игры под руководством сменившего Знарка Ильи Воробьева.

«Все по-другому. Новый тренер, новая система, все новое», — рассказал Анисимов.

Ранее 28 апреля сборная России уступила команде Швеции со счетом 1:3 в рамках Еврохоккейтура. Поражение стало пятым кряду для нынешнего наставника команды Воробьева. 12 апреля было объявлено об уходе Знарка с поста главного тренера сборной.

29-летний нападающий был вызван в первую команду страны после продолжительного перерыва. Последний раз Анисимов защищал цвета национальной сборной на Кубке мира в 2016 году.

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