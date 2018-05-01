МРОТ впервые сравнялся с прожиточным минимумом в России

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 мая поднялся до 11163 рублей и впервые в истории сравнялся с прожиточным минимумом. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Как отмечает РИА Новости, повышение МРОТ повлияет не только на зарплаты, но и на оплату декретных отпусков, пособий по уходу за детьми и больничных.

Председатель правительства Дмитрий Медведев ранее сообщал, что изменения затронут миллионы людей, в том числе работников бюджетной сферы. Из резервного фонда на эти цели было выделено более 16 миллиардов рублей в дополнение у 20 миллиардам, распределенным в марте.

1 января МРОТ в России повысился до 85 процентов от уровня прожиточного минимума и составил 9489 рублей в месяц.

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