Трамп попросил у Меркель совета по работе с Путиным

Президент США Дональд Трамп спросил у канцлера Германии Ангелы Меркель, как ему взаимодействовать с российским коллегой Владимиром Путиным. Они обсудили это во время встречи в Вашингтоне, передает телеканал CNN.

Какой ответ дала Меркель, неизвестно. Отмечается, что беседа один на один прошла спокойно, но на встрече с немецкой делегацией, в ходе которой рассматривались вопросы торговли и расходов на оборону, американский лидер был возбужден.

По информации CNN, Трамп упрекнул немецкую коллегу за чрезмерный протекционизм в торговой политике и напомнил о том, что автомобили из Германии заполонили американский рынок. Меркель объяснила, что если она ограничит импорт машин из США, то ей придется сделать то же самое для других стран.

В Белом доме не прокомментировали эту информацию.

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