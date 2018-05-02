США выдали России обвиняемого в покушении на убийство россиянина

Власти США выдали России человека, подозреваемого в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

В Москву злоумышленника доставили представители американских компетентных органов. Передача состоялась в международном аэропорту Шереметьево.

Отмечается, что подозреваемый был объявлен в розыск по линии Интерпола по запросу УМВД России по Хабаровскому краю. По версии следствия, он в январе 2016 года попытался убить своего знакомого «на фоне внезапно возникшей личной неприязни».

22 февраля в Россию из Греции был экстрадирован Артур Джиоев, являвшийся «правой рукой» руководителя преступной организации Аслана Гагиева, на счету которой около 60 убийств. По данным следствия, Джиоев координировал действия между структурными подразделениями — бандами, а также принимал непосредственное участие в убийствах. Он скрылся от российских правоохранительных органов, использовав подложное водительское удостоверение. В 2015 году Джиоева задержали в Греции, а 21 февраля 2018 года его передали компетентным органам РФ.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!