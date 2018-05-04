Производитель «богохульных» презервативов поборется с цензурой

Тбилисский городской суд запретил владелице грузинского бренда презервативов «Аииса» продолжать выпускать свою продукцию в упаковках, на которых нанесены надписи и изображения религиозного содержания, передает Sputnik Грузия.

Директора компании Анну Гачечиладзе также оштрафовали на 500 лари (чуть больше 200 долларов) за нарушение правил заказа, производства и распространения рекламы. Таким образом, суд удовлетворил иск службы надзора мэрии Тбилиси, которая имела претензии, в частности, к изображению святой Царицы Тамары на упаковках.

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Предпринимательница сочла решение суда «примером цензуры» и намерена опротестовать вердикт в вышестоящих судебных инстанциях. Ее адвокат уточнил, что дело поступит в Конституционный суд. «Это является установлением цензуры государством, органами местной власти и судом, и это опасный знак для свободы выражения», — констатировал он.

«Аииса» работает на местном рынке больше года, и ее продукция пользуется популярностью, в том числе среди туристов, но в начале 2018 года компания оказалась в центре скандала. В Патриархии Грузии тогда заявили, что в последнее время в республике усилились проявление богохульства и оскорбление чувств верующего населения.

Ранее сообщалось, что британская компания Crown Jewels выпускает к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл ограниченный тираж сувенирных презервативов под слоганом «Ваш принц придет».

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