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Пенсионер с тростью помог поймать и спасти вооруженного подростка

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Пожилой американец помог полицейским задержать подозреваемого в преступлении, подставив ему подножку. На видео инцидента обратил внимание новостной портал ABC News.

Мужчина, которого полиция назвала Биллом, выходил из библиотеки города Коламбуса, штат Огайо, когда увидел подозрительного молодого человека, убегавшего от полиции. Билл не растерялся и остановил его. Юноша упал, выронив пистолет, и полицейские смогли его арестовать.

Позже стражи порядка заявили, что эта подножка, «скорее всего, спасала жизнь 18-летнему подозреваемому», иначе полиции пришлось бы стрелять, и поблагодарили Билла за «неравнодушие, отвагу и умелые движения ног».

В середине апреля сообщалось о 49-летней женщине, подстрелившей взломщика с мачете из арбалета. Ей удалось отбить атаку нескольких грабителей, решивших, что в ее доме находится фабрика по выращиванию конопли.

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