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Ирак ударил по Сирии вслед за США

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Военно-воздушные силы Ирака нанесли удар по территории Сирии, сообщает Reuters ссылкой на пресс-службу главы иракского правительства Хайдера аль-Абади.

Целью авиаудара были позиции командования террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), расположенные в Эд-Дашише (провинция Эль-Хасака). Данный район контролируют бойцы «Демократических сил Сирии» — союза курдских и арабских группировок, поддерживаемых США.

Авианосная группа ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» (USS Harry S. Truman) 5 мая начала бомбардировки позиций ИГ в Сирии. В группу также входит крейсер «Нормандия» и ракетные эсминцы «Арли Берк», «Балкелей», «Форест Шерман» и «Фаррагут».

МИД Сирии обвинил американские войска в гибели мирных жителей и направил обращения в ООН.

Сирия 14 апреля подверглась ракетному обстрелу сил США, Великобритании и Франции. Целью атаки назвали объекты, где якобы производилось и хранилось химическое оружие. Поводом для удара стали сообщения о применении сирийскими правительственными войсками хлорной бомбы во время операции по освобождению города Дума от боевиков. Дамаск отрицает обвинения. ОЗХО не подтвердила информацию о химической атаке.

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