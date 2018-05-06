США поборются с еще одной криптовалютой

Финансовые регуляторы США начали пристально изучать Ethereum,вторую по рыночной капитализации после биткоина криптовалюту. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Комиссия по ценным бумагам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) 7 мая обсудят, считать ли Ethereum ценной бумагой. Регуляторы заинтересовались предпродажей токенов Eth в 2014 году, которая может классифицироваться как продажа ценных бумаг из-за того, что инвесторы, вероятно, купили токены в надежде на их дальнейшее подорожание.

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Если криптовалюту признают ценной бумагой, Ethereum Foundation обратится в суд, разбирательство займет несколько лет, предполагает Cointelegraph. По мнению адвоката Дина Стейнбека, SEC не примет в ближайшее время окончательных решений относительно Ethereum, а CFTC скорее признает валюту товаром, как это было с биткоином в 2015 году.

Признание криптовалюты ценной бумагой негативно скажется на ее курсе. Биржам, торгующим Ethereum, придется пройти регистрацию в SEC, приостановив торги на время оформления лицензии.

Сооснователь Ethereum Foundation Джозеф Любин уверен, что этого не случится. По его словам, фонд провел большое количество консультаций с юристами по этому вопросу. Как утверждает Любин, Ethereum не попадает под классификацию ценных бумаг, которой руководствуется SEC.

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Во многих странах статус криптовалют в целом не определен законодательно, некоторые государства смогли определиться с регулированием биткоина. Так, Германия в марте 2018-го объявила его платежным средством, в апреле 2017 года такой же статус он получил в Японии.

Суд ЕС в 2015 году постановил приравнять биткоин к традиционным деньгам.

Налоговая служба (IRS) США в 2014 году не признала биткоин валютой, назвав его имуществом, которое подлежит соответствующему налогообложению, в том числе при перепродаже за границу. IRS обращает пристальное внимание на криптовалютные обменники и биржи, проверяя площадки и пользователей на возможное уклонение от налогов. В феврале служба через суд добилась от крупного обменника Coinbase передачи данных о 13 тысячах клиентов.

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