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Баскетболист перепрыгнул двухметрового соперника во время матча

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Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз» Донован Митчелл перепрыгнул через центрового «Хьюстон Рокетс» Клинта Капелу во время четвертого матча второго раунда плей-офф. Видеозапись опубликована на YouTube-канале ESPN.

В первой четверти партнеры вывели Капелу на свободное кольцо. Пытаясь догнать соперника и заблокировать его бросок, Митчелл прыгнул на него со спины и перелетел над головой, однако центровой «Рокетс», рост которого составляет 208 сантиметров, все равно забросил мяч сверху.

Встреча завершилась поражением «Юты» со счетом 87:100. «Джаз» уступают в серии до четырех побед 1-3.

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