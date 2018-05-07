Баскетболист перепрыгнул двухметрового соперника во время матча

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз» Донован Митчелл перепрыгнул через центрового «Хьюстон Рокетс» Клинта Капелу во время четвертого матча второго раунда плей-офф. Видеозапись опубликована на YouTube-канале ESPN.

В первой четверти партнеры вывели Капелу на свободное кольцо. Пытаясь догнать соперника и заблокировать его бросок, Митчелл прыгнул на него со спины и перелетел над головой, однако центровой «Рокетс», рост которого составляет 208 сантиметров, все равно забросил мяч сверху.

Встреча завершилась поражением «Юты» со счетом 87:100. «Джаз» уступают в серии до четырех побед 1-3.

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