Тарасова вступилась за Медведеву

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала тренера Этери Тутберидзе за то, что та предала огласке слова Евгении Медведевой после проката на Олимпийских играх в Пхенчхане. Ее слова приводит РИА Новости.

«Думаю, что тренер, которому доверяли абсолютно все, ни в какую тяжелую минуту не должен этого говорить. Они были такими близкими... Я таких близких еще не видела отношений. Нельзя в такую тяжелую минуту говорить о том, что Женя — предатель», — заявила Тарасова.

Тренер отметила, что Тутберидзе является взрослым человеком, а Медведева ей была как дочь. «С дочерью, наверное, надо найти общий язык. Какими бы тяжелыми тренировки ни были, с дочерью надо находить общий язык», — добавила она.

Медведева в начале мая прекратила сотрудничество с Тутберидзе, с которой работала с 2007 года. Тренер рассказала, что фигуристка не выходила с ней на связь. По ее словам, после произвольного проката на Олимпиаде в Пхенчхане Медведева высказала ей претензию за нежелание оставить Алину Загитову, выигравшую золотую медаль, на юниорском уровне еще на год.

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