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Польша захотела отгородиться от российских свиней

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Польские фермеры из приграничных с Калининградской областью районов требуют у властей ускорить работы по возведению заграждения на границе с Россией. По их мнению, это будет препятствовать переходу кабанов, инфицированных африканской чумой свиней (АЧС), с территории России на территорию Польши. Об этом сообщает «Радио Польши».

Жители региона утверждают, что, если бы забор уже был построен, фермеры «не имели бы проблемы с африканской чумой свиней, не было бы мертвых кабанов и других проблем». Фермеры заявили, что из-за сложившейся ситуации вынуждены увеличивать расходы на биологическую защиту ферм, тогда как правительство бездействует.

Польские власти также планируют возвести заграждение на границе с Белоруссией и Украиной — мера должна воспрепятствовать переходу диких кабанов с территорий этих государств в Польшу.

В марте Россельхознадзор сообщил о том, что в Калининградской области была зафиксирована вспышка АЧС. Заболевание было обнаружено как у диких кабанов, так и у домашних свиней.

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