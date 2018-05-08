Диджей Келвин Харрис разбился в аварии

Шотландский музыкант Келвин Харрис попал в ДТП вместе со своей девушкой, моделью Аарикой Вулф. Об этом во вторник, 8 мая, сообщает TMZ.

Вулф была за рулем Range Rover, когда автомобиль влетел в левый борт машины Honda, в которой находились две девушки. ДТП произошло в Беверли-Хиллз, штат Калифорния.

В результате аварии Honda развернуло, сработали подушки безопасности. Харрис с девушкой не пострадали, но женщины, находившиеся во втором автомобиле, пожаловались на боль. По данным издания, они собираются подать заявление в полицию на Харриса и его спутницу.

Ранее, в апреле, сообщалось, что в аварию попал американский актер Уилл Феррелл. Джип, в котором находился комик, еще два пассажира и водитель, перевернулся после столкновения с легковым автомобилем. По словам очевидцев, женщина, сопровождавшая актера, получила тяжелые травмы и истекала кровью.

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