В Великобритании призвали наказывать российский футбол сильнее

Бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер выразил недовольство размером штрафа, наложенного Международной федерацией футбола (ФИФА) на Российский футбольный союз (РФС) за расистские выкрики болельщиков во время товарищеского матча между сборными России и Франции. Об этом он написал в Twitter-аккаунте.

«22 тысячи фунтов стерлингов! Англию оштрафовали на 35 тысяч за то, что мы вышли на поле с маками на форме! ФИФА стоит разобраться с приоритетами», — заявил Линекер.

Ранее, 8 мая дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал РФС на 30 тысяч швейцарских франков (29 тысяч долларов) за расистские выкрики. Наказание было наложено за слова в адрес французских футболистов Поля Погба и Усмана Дембеле во время матча 27 марта.

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