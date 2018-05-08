Юрмала осталась без «Бессмертного полка»

Власти латвийского города Юрмала отказали в проведении в городе в этом году акции «Бессмертный полк». Об этом агентству ТАСС сообщил организатор шествия, бывший депутат самоуправления Юрмалы Янис Кузинс.

«Формальный повод отказа — заявка на проведение акции якобы была подана на один день позже установленных законом сроков. Но как бы я не считал, заявка была подана вовремя. Она была подана в Юрмальскую думу 21 апреля, то есть за десять рабочих дней до проведения шествия, как это установлено законодательно», — рассказал Кузинс.

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Организатор мероприятия пообещал оспорить вердикт. «Это решение я уже сегодня оспорю в Административном суде, который должен в течение трех дней вынести свой вердикт. Надеюсь, что заседание суда состоится уже завтра и этот отказ будет отменен», — заявил он.

Также Кузинс счел решение властей политическим. В беседе с Baltnews.lv он указал, что подобный шаг может быть связан с тем, что действующий мэр Юрмалы воспринимает его как конкурента.

Кузинс добавил, что шествие «Бессмертного полка» должно было состояться в Юрмале в День Победы уже в третий раз. «Каждый год в "Бессмертном полку" принимают участие порядка 100 человек. Если же суд примет решение не в нашу пользу, то все, кто планировал принять участие в акции 9 мая, наверное, смогут в индивидуальном порядке пройти по маршруту нашего шествия до воинского захоронения в Юрмале», — заключил он.

7 мая стало известно, что Минский городской исполнительный комитет отказал организаторам акции «Бессмертный полк» в столице Белоруссии в проведении шествия 9 мая. В Мингорисполкоме объяснили, что в этот день в стране будут проводиться другие акции. 8 мая пресс-служба Мингорисполкома сообщила РИА Новости, что власти города призвали организаторов и участников акции «Бессмертный полк» присоединиться к республиканской акции «Беларусь помнит», которая преследует те же цели и является ее аналогом.

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