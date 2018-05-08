Российский олигарх захотел свою Alibaba для борьбы со Сбербанком

«МегаФон», Газпромбанк, «Ростех» и USM Holdings бизнесмена Алишера Усманова создадут совместную компанию «МФ технологии» (МФТ) для проектов в сфере цифровой экономики. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«МегаФон» внесет в компанию 5,2 процента экономической и 58,9 процента голосующей доли в интернет-холдинге Mail.ru Group и получит по итогам сделки 247,5 миллиона долларов. Партнеры намерены развивать банковские продукты и финансовую цифровую платформу, рассчитывая составить конкуренцию совместному предприятию «Яндекс.Маркета» и Сбербанка.

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Вся МФТ в ходе сделки будет оценена в 450 миллионов долларов. Газпромбанк заплатит 157,5 миллиона долларов, «Ростех» — 49,5 миллиона долларов, USM — 40,5 миллиона долларов.

«Наша цель — создание уникальной платформы, которая позволит генерировать не просто новые продукты, но целую экосистему на базе принципиально новых цифровых финансовых инструментов, — говорит гендиректор USM Management Иван Стрешинский. — Для этого мы объединяем экспертизу и возможности лидеров в своих областях – от телекоммуникаций и информационных технологий до финансовых услуг и проектов в рамках программы "Цифровая экономика". У Газпромбанка и Ростеха есть необходимая экспертиза в этих областях. Кроме того, мы уже обладаем и опытом успешного сотрудничества с ними и единым взглядом на будущее цифровой отрасли».

В «Ростехе» подтвердили участие в сделке. «Одно из направлений нашей работы — прямые и портфельные инвестиции совместно с частными партнерами в перспективные высокотехнологичные проекты, где могут быть использованы в том числе наши компетенции в области разработки и внедрения цифровых технологий»,— сказал собеседник издания.

В декабре 2017 года Сбербанк и «Яндекс» подписали обязывающее соглашение по созданию СП на базе «Яндекс.Маркета». О намерении начать совместный проект компании объявили в августе 2017 года.

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