Разгром от России на чемпионате мира по хоккею стоил канадскому тренеру работы

Канадский специалист Дэйв Льюис покинул пост главного тренера сборной Белоруссии по хоккею после трех поражений подряд на чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ).

Льюис согласен с решением, он считает, что рокировка поспособствует улучшению результатов команды. ФХБ поблагодарила канадца за совместную работу. До конца турнира исполнять обязанности главного тренера будет Сергей Пушков.

Последнее поражение белорусская сборная потерпела от российской команды 7 мая. Сборная России забросила в ворота соперника шесть безответных шайб. До этого белорусы проиграли французам (2:6) и шведской сборной (0:5). Следующий матч сборная Белоруссии проведет 9 мая против Швейцарии.

Льюис возглавил белорусскую команду в декабре 2014 года. На чемпионате мира в Чехии того же года ему удалось привести сборную к 7-му месту по итогам турнира. Белорусы уступили в четвертьфинале будущим чемпионам — канадцам.

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