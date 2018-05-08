Воришка замаскировался под Халка и попал на видео

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Сотрудники полиции задержали обмазанного зеленкой мужчину, подозреваемого в краже. Оперативную запись с задержанным во вторник, 8 мая, публикует пресс-служба управления МВД на транспорте Южного федерального округа.

В одну из дежурных частей Краснодара обратилась женщина и сообщила, что у нее похитили деньги. По словам очевидцев, кражу совершил мужчина, облитый зеленкой. В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемого нашли и доставили в полицию. При нем оказались похищенные деньги.

Как пояснил 23-летний местный житель, он намерено измазался в зеленке, чтобы совершить кражу и остаться неопознанным. В настоящее время молодой человек привлечен к административной ответственности за мелкое хищение.

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