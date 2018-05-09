Кросби отказался играть за сборную Канады на чемпионате мира

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби не сыграет за сборную Канады на чемпионате мира в Дании. Об этом сообщается в Twitter-аккаунде команды.

«На то есть пара причин, но ничего серьезного. У меня накопилась усталость за сезон, ничего особенного», — пояснил Кросби.

«Питтсбург» 7 мая проиграл «Вашингтон Кэпиталс» (1:2) в шестом матче четвертьфинала Кубка Стэнли и потерял шансы защитить титул, завоеванный в прошлом сезоне. В нынешнем сезоне Кросби набрал 89 очков (29 шайб и 60 результативных передач) в 82 матчах регулярного чемпионата и 21 очко (9 шайб и 12 передач) в 12 играх плей-офф.

Чемпионат мира по хоккею проходит с 4 по 20 мая. После трех матчей сборная Канады с семью очками занимает третье место в турнирной таблице группы B, уступая американцам и финнам (по девять очков). «Кленовые листья» победили команды Дании и Южной Кореи и уступили США по буллитам.

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