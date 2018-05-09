Появилось видео последствий удара по Сирии

В сети появились кадры последствий удара ВВС Израиля по Сирии. Видео опубликовано в Telegram-канале Directorate 4, занимающемся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что сирийский район Кисва подвергся ракетной атаке. Местные СМИ заявляют, что удар был нанесен ВВС Израиля. В пресс-службе Армии обороны отказались комментировать эти сообщения.

Ранее Израиль заявил о решении привести войска в состояние повышенной готовности к атаке из Сирии, развернуть ПВО и открыть бомбоубежища на Голанских высотах.

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