Спикер Госдумы отметил хороший русский у Мутко

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал важный плюс Виталия Мутко как кандидата на пост вице-премьера по строительству. Об этом в четверг, 10 мая, сообщает «Интерфакс».

«Его отличает хорошее знание русского языка, на стройке это крайне важно», — сказал Володин журналистам по итогам прошедшей в четверг встречи с Мутко.

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Спикер нижней палаты парламента добавил, что на стройке будет тяжело тем, кто увлекается иностранными языками, поэтому хорошее владение русским языком «тоже в плюс».

Тем самым он напомнил о курьезной ситуации, связанной с выступлением Мутко на английском языке в 2010 году. Видеоролик под названием «Виталий Мутко фром хиз харт» набрал в интернете около двух миллионов просмотров. Позже президент Владимир Путин подарил Мутко самоучитель английского языка, а тот признавался, что зазубрил его.

В июне прошлого года Мутко на пресс-конференции в преддверии старта Кубка Конфедераций продемонстрировал свои знания испанского языка.

Ранее председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании фракции «Единая Россия» назвал Мутко в качестве кандидата на пост своего заместителя по строительству и региональной политике в должности вице-премьера.

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