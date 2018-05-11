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Китаец потратил состояние на уход за шерстью собаки

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Житель китайской столицы потратил на уход за шерстью своей собаки почти четверть миллиона юаней (2,4 миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

29-летний Кевин Чань, работающий директором по маркетингу в Пекине, утверждает, что 100 тысяч юаней ушло только на принадлежности для ухода за шерстью его трехлетней афганской борзой по кличке Бэттл. Кроме того, каждый месяц он расходует 4,5 тысячи юаней (44 тысячи рублей) на шампуни и косметические продукты для собак.

Мужчина ежедневно опрыскивает шерсть пса питательным раствором, а затем расчесывает ее, распутывает колтуны и посыпает тальком. Это занимает от шести до восьми часов в неделю. Бэттл моется три — четыре раза в месяц. В такие дни на уход за его шерстью уходит еще шесть — восемь часов.

«Когда Бэттл был младше, я тратил два часа в день, чтобы причесать его, а теперь справляюсь всего за час, — говорит Чань. — Но он стал членом семьи, так что мне не жаль расходовать на него деньги и время».

В январе сообщалось, что в Китае распространилась привычка, приверженцев которой окрестили нюхателями котов. Они каждый день часами возятся со своими питомцами и тратят на уход за ними заметную долю своего дохода.

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