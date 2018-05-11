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Национальный бренд Украины засмеяли за схожесть с PornHub

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Пользователи Facebook высмеяли новый национальный логотип Украины и сравнили его с логотипом популярного порносайта PornHub. Об этом сообщает TJournal.

На заседании правительства страны, которое прошло 10 мая, подтвердили новый официальный бренд страны — Ukraine Now. На его разработку у агентства Banda Agency, создававшего дизайн для министерства информполитики Украины, ушло девять месяцев.

Некоторые пользователи Facebook раскритиковали логотип за его схожесть со значком известного порносайта PornHub.

«По словам Banda Agency, их бренд покажет, что Украина — открытая, современная страна, где происходит все самое интересное. К слову, второе лого, тоже несет подобный смысл», — комментировали одни.

«Серьезно? Какие атрибуты мы коммуницируем?», — восклицали другие.

Само правительство Украины отметило, что бренд будет активно использоваться в наружной рекламе для привлечения в страну инвесторов и туристов.

В мае платье с символикой СССР, выпущенное немецким брендом спортивной одежды adidas, возмутило МИД Литвы. «Тошнит от этой "имперской ностальгии", которая до сих пор имеет место. Как-то удивительно видеть ее у знаменитого adidas», — говорится в посте о красном платье-тунике с белой надписью USSR.

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