Опубликовано опровержение обвинений Родченкова

Следственный комитет России (СКР) опубликовал доказательства, опровергающие обвинения информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова. Документы были отправлены в WADA. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следствие выслало WADA копии протоколов препровождения допинг-проб ряда российских спортсменов и документы по их регистрации во время Олимпийских игр в Сочи. Отмечается, что все анализы прибывали в лабораторию в дневное время и в промежуток от получаса до двух часов отправлялись на исследование.

Таким образом, следствие считает опровергнутыми слова Родченкова о том, что допинг-пробы россиян после сбора хранились в лаборатории, а ночью происходила их подмена на чистые образцы. Также факт каких-либо манипуляций опровергли допрошенные сотрудники сочинской антидопинговой лаборатории.

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26 апреля Родченков на слушаниях в Спортивном арбитражном суде отказался от ряда обвинений против российских спортсменов. Информатор заявил, что никогда не давал допинговый коктейль «Дюшес» атлетам из России и не видел, чтобы они употребляли ее самостоятельно или получали какие-либо инструкции по применению. Помимо этого, Родченков сказал, что не видел, как российские спортсмены сдавали «чистую» мочу с целью последующей подмены «грязных» допинг-проб. По словам ученого, на его глазах ни один атлет не манипулировал со своими анализами.

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории с начала 2016 года находится в США. С его признаний началось расследование о российской государственной системе подмены положительных допинг-проб, которая якобы функционировала во время Олимпийских игр в Сочи. В результате сборная России была отстранена от участия в Олимпиаде-2018. В Южную Кореи атлеты поехали в статусе «Олимпийский атлет из России».

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