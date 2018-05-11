Глава СИЗО сделал заключенных рабами и делился ими с друзьями

На Урале начальник следственного изолятора попал в колонию за то, что заставлял заключенных работать на дачных участках. Об этом в пятницу, 11 мая, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как рассказали в ведомстве, начальник СИЗО №2 города Ирбита давал своим подчиненным указания о производстве хозяйственных и строительных работ с привлечением заключенных. Причем последние трудились не только на даче самого начальника, но и на участках его родственников и друзей.

Во время следствия в доме мужчины были обнаружены части огнестрельного оружия, поэтому он стал фигурантом уголовного дела сразу по двум статьям — «Превышение должностных полномочий» и «Незаконное приобретение и хранение основных частей оружия».

Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы со штрафом в размере 50 тысяч рублей и на два года лишил права занимать руководящие должности.

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