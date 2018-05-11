Голландец забил в свои ворота ударом с 40 метров

Полузащитник роттердамской «Спарты» Стейн Спирингс забил в свои ворота ударом с 40 метров во время матча переходного турнира чемпионата Голландии с «Дордрехтом». Видеозапись опубликована на YouTube-канале AMAZING GLOBE.

На 89-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу «Спарты» Спирингс, пытаясь отобрать мяч у соперника, мощно пробил и отправил снаряд за спину своему вратарю. При этом голкипер не имел права трогать мяч руками. Несмотря на это, игроки «Спарты» сумели победить — спустя две минуты гол забил Роберт Мюрен.

Ответный матч состоится 13 мая. Победитель получит возможность сыграть в высшем дивизионе чемпионата.

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