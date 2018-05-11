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Вокалист группы Frightened Rabbit впал в депрессию, пропал и умер

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Скотт Хатчисон

В Шотландии скончался вокалист группы Frightened Rabbit Скотт Хатчисон. Об этом в пятницу, 11 мая, сообщает Associated Press.

Тело 36-летнего музыканта нашли на пристани на северо-западе Эдинбурга. До этого он считался пропавшим.

Перед тем как исчезнуть в среду, Хатчисон опубликовал два поста в Twitter. «Будьте добры ко всем, кого любите. Это не данность. Меня так бесит, что это не данность. Я не соответствовал этой планке, и это меня убивает. Пожалуйста, обнимите своих близких», — отметил артист.

В следующей публикации музыкант попрощался со всеми. «А теперь меня нет. Спасибо», — написал он.

После объявления о смерти его семья сделала заявление, в котором рассказала, что Хатчисон страдал от депрессии.

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