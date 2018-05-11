Кадровик столичного главка полиции похитил деньги вдов и исчез

В управлении кадров столичного главка МВД, в том числе в кабинете бывшего начальника управления, в пятницу, 11 мая, прошла выемка документов, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. По его словам, следователи устанавливают, куда исчезли деньги, предназначавшиеся на материальную помощь вдовам погибших сотрудников полиции и полицейским, получившим травмы при исполнении служебных обязанностей.

«В начале апреля стало известно, что часть средств, выделявшихся на материальную помощь семьям погибших и пострадавшим, фактически исчезла в неизвестном направлении. Во всяком случае, до получателей они не дошли. Проведенная служебная проверка показала, что средства, скорее всего, похищались, причем не без участия офицеров главка. В связи с этим 13 апреля из органов внутренних дел был уволен заместитель начальника Управления по работе с личным составом — начальник Управления кадров ГУ МВД России по Москве Евгений Панов, а все материалы переданы в СКР», — рассказал наш собеседник.

Источник «Ленты.ру» уточнил, что формально выемка документов не является обыском, и мероприятия проводятся с ведома и при полной поддержке руководителя столичного главка МВД генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова. Местонахождение уволенного полковника устанавливается, его не могут найти уже две недели

В столичном главке МВД официально заявили, что информация об обысках не соответствует действительности, и от других комментариев воздержались.

Следственные действия в здании ГУ МВД по Москве проходят регулярно, но их практически всегда оформляют как «выемку документов», так как руководство полиции дает добровольное согласие на работу следователей. Поэтому формально пресс-служба каждый раз опровергает сообщения об обысках. Недавно, в октябре 2017 года, выемку документов проводили в правовом управлении столичной полиции.

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