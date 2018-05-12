Генпрокурор Украины нашел своего двойника среди бойцов СС

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в ходе выступления на форуме «Острог Forum – 2018» в Национальном университете «Острожская академия» рассказал, что нашел своего двойника. Об этом пишет издание «Гордон».

«Я смотрел фотоальбом "Дивизия Галичина". Я его случайно открыл на одной странице, вижу свой портрет. Моя точная копия 8-го класса, только в немецкой форме. Ваффен СС», — поделился Луценко. По его мнению, народ разорвали, и чтобы получить свободы, нужно было опираться на одну из меньших зол. Генпрокурор при этом отметил, что обсуждать историю дивизии «СС Галичина» должны историки.

Дивизия СС «Галичина» из украинских добровольцев существовала в годы Второй мировой войны. Она входила в состав войск СС нацистской Германии, а в апреле 1945 года ее формально включили в состав Украинской национальной армии. В 1945 году решением Нюрнбергского трибунала войска СС были признаны преступной организацией.

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