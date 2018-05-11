Путину отказали в «военной прогулке» до Киева

Нынешнее состояние украинской армии не позволит президенту России Владимиру Путину осуществить «военную прогулку» в Киев. С таким мнением в пятницу, 11 мая, выступил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНИАН.

«Сегодня украинская армия в совершенно другом состоянии. План Путина — военной прогулки в Киев — сейчас невозможен. И это предварительная победа Украины и ее войска, всего народа», — сказал Луценко, сравнивая ситуацию в армии страны в 2014 и 2018 годах.

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Украинский генпрокурор добавил, что не стоит думать, будто президент России «хочет Крым или Донбасс» или «хочет защищать так называемых русскоязычных». «Не думайте, что он хочет каким-то образом влиять на ситуацию в восточной Украине. Задача Путина — не допустить успешной Украины. Успешная Украина является смертельным примером для Российской империи. Как только часть Российской империи убедится, что самостоятельная, независимая в полном смысле этого слова Украина живет лучше ... На этом закончится и эта империя, как и все предыдущие во все тысячелетия до этого», — заверил он, подчеркнув, что неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей будут «освобождены» путем дипломатических, экономических и других мирных методов.

Луценко убежден, что территории под свой контроль Киеву нужно возвращать исключительно путем дипломатии. «Помните всегда, что сданный фашистам Киев стоил полмиллиона пленных, а взятый у фашистов через несколько лет Киев стоил полмиллиона убитых, частично даже невооруженных украинцев, которых бросили на пулеметы. Такими методами освобождать даже свою святую землю мы не имеем права», — цитирует его «Украинская правда».

«Мы не готовы получать 10 тысяч убитых ежедневно. Донбасс будет освобожден дипломатическими, экономическими и другими методами, которые не должны привести к такой цене и это наше отличие от тоталитарной России: тогдашней и нынешней, [руководителя СССР Иосифа] Сталина и Путина, которые одной крови и пьют эту кровь у порабощенных народов», — заключил он.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль отвергает эти обвинения.

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