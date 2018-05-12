В Екатеринбурге опять начали взрывать телебашню

В Екатеринбурге продолжился демонтаж недостроенной телебашни, стартовавший 24 марта. После взрыва основания обломки попали на парковку соседнего жилого комплекса, повредив автомобили, сообщает в субботу, 12 мая, E1.ru.

«Сегодня в 7-8 утра снова был хлопок, их слышно довольно часто. А потом в чате жильцов появились фотографии разбитой машины. Ее хозяина сейчас ищут. Машина стояла на парковке жилого комплекса под шлагбаумом», — рассказал местный житель.

Отмечается, что осколки попали в лобовые стекла нескольких автомобилей, оставив отверстия и трещины.

Уральская горно-металлургическая компания, которая занимается сносом башни, пообещала компенсировать автовладельцам нанесенный ущерб. На месте постройки планируют создать ледовый дворец для клуба Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист».

Телебашню начали строить в 1983 году на улице 8 Марта. Сигнал с вышки должен был покрывать всю Свердловскую область. В 1991 году из-за перебоев с финансированием строительство заморозили. В разное время в башне предлагали устроить офисы, спортивный центр, ЗАГС, аттракционы, кинотеатр, храм и другое.

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