Роскомнадзор пощадил Alibaba

Роскомнадзор снял блокировку с подсети китайской сети интернет-магазинов Alibaba, в которой содержатся около 8,2 тысячи IP-адресов, сообщает пресс-служба ведомства.

«IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, продолжают блокироваться», — добавили представители федеральной службы.

25 апреля Роскомнадзор объявил, что прекратит вносить крупные подсети в список заблокированных и перейдет к точечным действиям. В конце апреля из списка заблокированных были удалены три подсети: две от Amazon и одна от OVH SAS.

IP-адреса Alibaba и других крупных компаний попали под блокировку в рамках борьбы Роскомнадзора с мессенджером Telegram, который блокируется на территории России с 13 апреля по решению суда из-за отказа предоставить силовикам ключи шифрования от переписки пользователей. Несмотря на усилия ведомства, спустя месяц сервис до сих пор массово доступен российским пользователям, в том числе без использования инструментов обхода блокировок.

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