В штате Массачусетс открыли стрельбу

В американском городе Броктон (штат Массачусетс) произошла стрельба. Пострадали несколько человек, их отвезли в больницу, сообщает The Boston Globe.

Отмечается, что никаких арестов не было. Кто именно открыл огонь, и сколько было вооруженных людей, пока не уточняется. Полиция начала расследование.

Ранее в субботу неизвестный напал с ножом на прохожих в центре Парижа. В результате один человек погиб и еще несколько получил ранения. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

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