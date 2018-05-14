Путин назвал ключевой принцип развития атомной энергетики

Президент России Владимир Путин заверил главу МАГАТЭ Юкия Амано, что РФ развивает атомную энергетику строго согласно ограничениям о нераспространении оружия массового уничтожения. Об этом он сообщил в рамках двусторонней встречи, предает ТАСС в понедельник, 14 мая.

«Вы знаете, что Россия один из ключевых участников процесса развития атомной энергетики. Полностью выполняем все свои обязательства и все работы, которые проводит Россия в сфере развития атомной энергетики, строго укладываются во все ограничения, связанные с нераспространением оружия массового уничтожения», — сказал он.

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Глава российского государства подчеркнул, что ему приятно отметить тот факт, что и МАГАТЭ действует строго в рамках своего устава. Он также напомнил, что Москва всегда поддерживала деятельность организации.

Юкия Амано в свою очередь рассказал, что только что посетил выставку «Атомэкспо» и был впечатлен высокоразвитыми технологиями, относящимися не только к сфере атомной энергетики, но и к другим областям. «МАГАТЭ действительно очень благодарна за ту поддержку, которая оказывается Организации российской стороной, в частности, за финансовую поддержку, поддержку в сфере обучения, подготовки кадров, за содействие укреплению ядерной безопасности, борьбу с раковыми заболеваниями, а также за предоставление прекрасного кадрового потенциала нашей Организации», —сказал он.

Десятый международный форум «Атомэкспо» проходит с 14 по 16 мая в Сочи.

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